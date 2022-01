Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 214 mil chances nesta semana

214.171 vagas imediatas estão abertas em concursos e seleções em todo o país. Além das vagas, os certames ainda oferecem formação de cadastro de reserva para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. O salário inicial pode ultrapassar os R$ 30 mil. Leia:

Ministério da Economia

São 2.130 vagas para Brasília, em níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6.130. Os interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de fevereiro no site da Idib. Saiba mais sobre a seleção!

CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou o esperado concurso público com 375 vagas para técnicos e auditores. São 300 vagas de nível superior e 75 de nível médio. Os ganhos mensais começam em R$ 7.283,31 para técnicos. Para auditores, o vencimento inicial é de R$ 19.197,06. As isncrições devem ser feitas pelo site da FGV de 3 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022. Confira

IBGE (agente e recenseador)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 21 de janeiro, as inscrições da seleção para o Censo Demográfico 2022. São 206.891 vagas temporárias para agentes e recenseadores. Inscrições pelo site da FGV. Saiba mais.

IBGE (agente e supervisor)

O IBGE abriu 192 vagas para os cargos de agente e supervisor, que exigem, respectivamente, nível médio e nível superior. Os ganhos são de até R$ 4,2 mil. O período de incrições será encerrado ao final de 2 de fevereiro no Idecan. Saiba mais.

EPE

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) lançou o edital de abertura de um novo concurso para analistas, de nível superior. São 119 vagas com ganhos de R$ 11,505,45. As inscrições serão aceitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 10 de fevereiro.

MPGO

O Ministério Público de Goiás reabriu o período de inscrições do concurso para profissionais de nível fundamental no entorno. São quatro vagas para atuação nas promotorias de Justiça de Crixás, Cocalzinho de Goiás e Caldas Novas. Inscrições até 25 de janeiro de 2022.

Escola Naval

A Marinha lançou concurso com 20 vagas para a Escola Naval de 2022. Para concorrer, é necessário nível médio. As inscrições podem ser feitas de 17 de janeiro a 13 de fevereiro, pelo site da Marinha.

Aeronáutica (EAGS)

O novo concurso da Aeronáutica abre 237 vagas para a carreira de sargento. Como pré-requisito, é necessário ter ensino técnico completo na área designada. As inscrições serão aceitas até 3 de fevereiro.

Aeronáutica (CFS)

Aberto o exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2023). São 243 vagas imediatas para as turmas do primeiro semestre de 2023. As inscrições ficarão abertas de 14 de fevereiro até 14 de março, pelo site da Aeronáutica.

Aeronáutica - Temporários

O Comando da Aeronáutica está com inscrições abertas para 834 profissionais de nível médio temporários para atuação em 2022. Os convocados atuarão no cargo de Terceiro-Sargento, com salário inicial de R$ 3.825. Inscrições até 4 de fevereiro.

MPRJ

O edital de abertura do concurso, com 51 vagas para promotores de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), foi publicado. Os aprovados terão salário inicial de R$ 32.004,64. As inscrições ficam abertas no site da banca organizadora de 10 de janeiro a 10 de fevereiro.

Sefaz-PA

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefaz/PA) publicou o edital do novo concurso para auditores e fiscais. São 48 vagas para início imediato e 152 vagas de cadastro reserva. O período das inscrições será de 19 de janeiro a 10 de fevereiro, no site da Fadesp.

CBM-AC

O novo concurso dos Bombeiros Militares do Acre oferta 153 vagas para soldados, de nível superior, com remuneração de R$ 4.344,22. As inscrições estão abertas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 21h do dia 7 de fevereiro.

PMMT

A Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT) abre cadastro de reserva nos cargos de oficial e soldado. Os salários variam de R$ 3.313,38 a R$ 8.411,88. A banca da UFMT aceita inscrições de 12 a 24 de janeiro.

CBMMT

Em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros abre cadastro reserva para soldados e oficiais. Salários de R$ 8.411,88 a R$ 12.090,14 e inscrições até 24 de janeiro. Saiba mais sobre o concurso!

PCMT

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) lançou concurso público para escrivão e investigador. As vagas são para cadastro reserva e os ganhos iniciais são de R$ 5.657,47. Para se inscrever, é preciso ter ensino superior em qualquer área. O período de inscrições se encerram em 24 de janeiro.

Politec-MT

A Perícia Oficial e Identificação Técnica é uma das corporações do Mato Grosso com concurso público lançado! Há formação de cadastro reserva para as carreiras de perito criminal, perito médico-legista e perito odontolegista. As inscrições também vão até dia 24 de janeiro. Veja

GCM

A Prefeitura de Praia Grande (SP) abriu concurso com 170 vagas para a Guarda Civil Municipal (GCM). Chances de nível médio com ganhos de R$ 1.960,65, além de benefícios. As inscrições poderão ser feitas pela Ibamsp Concursos de 6 de janeiro a 3 de fevereiro.

UFMA

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) lançou um novo concurso para servidores de níveis médio e superior. São 17 vagas imediatas e as inscrições podem ser feitas pelo site da universidade , de 12 de janeiro a 10 de fevereiro. A taxa é de R$ 70 a R$ 130.

Sefaz-SE

A Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz SE) oferta 50 vagas para a carreira de auditor. A carreira oferece ganhos de R$ 9.400 para jornada de 0 horas semanais. Inscrições até 6 de fevereiro, no site do Cebraspe. Confira aqui.

CRMV-SP

Inscrições abertas para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP)! São 15 vagas imediatas e 820 para formação de cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior. A remuneração chega a R$ 9.341,97. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até o final de 14 de fevereiro.

IGESDF

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu uma seleção para a contratação de 18 médicos em hospitais e UPAs do DF. Os profissionais terão ganhos de R$ 11.800 para um trabalho de 24 horas semanais. As inscrições são gratuitas e serão aceitas até a próxima terça-feira (18/1), pelo site do IGESDF

Ebserh

A Ebserh abriu concurso para profissionais de nível médio e nível superior. São 701 vagas para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap). O IBFC é o organizador da seleção e as inscrições serão aceitas até 21 de fevereiro no site da empresa.

Susep-RS

A Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul oferece 80 vagas, em cargos de níveis médio e superior, com ganhos de até R$8.500. Inscrições por meio do site da Fundatec, até 14 de fevereiro. Saiba mais.

Basedul-RS

A Badesul, do Rio Grande do Sul, abriu as inscrições do novo concurso para técnico-administrativo. A remuneração do cargo é de R$ 7.202,81. As inscrições vão até 23 de janeiro. Veja!

Prefeitura de Orizona

A Prefeitura de Orizona, Goiás, lançou uma nova seleção que irá preencher 114 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Os ganhos são de R$ 1.760,55 a R$ 3.521,04 ao mês. Inscrições até 17 de janeiro.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou seleção para técnico administrativo em educação. São 62 vagas para os níveis médio e superior, com ganhos entre R $2.446,96 a R $4.180,66. Inscrições até 15 de fevereiro.

PCAM

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) oferece 362 vagas distribuídas entre as carreiras de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. Para participar, será necessário possuir ensino superior completo nas áreas desejadas. Aos profissionais contratados, são oferecidos ganhos de R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05. As inscrições ficarão abertas no site da FGV de 3 de janeiro a 1º de fevereiro.

PCCE

Vagas para a saúde no novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Estão em jogo 50 vagas no cargo de 2° tenente. As oportunidades são todas de nível superior e os ganhos iniciais dos contratados são de R$ 6.787. Inscrições no portal da Vunesp de 3 de janeiro de 3 de fevereiro.

TJSP Cartórios

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu um novo concurso com 195 vagas para cartórios do estado. O Tribunal abre o período de inscrições em 13 de dezembro. Os profissionais podem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp até 20 de janeiro de 2022.

PMSP

Saiu o edital de abertura do concurso público com 220 vagas da Polícia Militar de São Paulo (PMSP)! As chances são para a carreira de aluno-oficial, que exige nível médio. Inscrições disponíveis de 15 de dezembro a 20 de janeiro no site da banca organizadora, Fundação Vunesp.

CRQ-21

Inscrições abertas para o novo concurso público do Conselho Regional de Química da 21ª Região (CRQ-21), no Espírito Santo. Oportunidades são para profissionais de nível médio e ganhos são de até R$ 2.264,75. Inscreva-se aqui até 17 de janeiro.