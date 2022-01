Susepe RS publica edital com 80 vagas

(foto: Susepe/Divulgação) Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul oferece 80 vagas, em cargos de níveis médio e superior, com ganhos de até R$8.500. Antes eram esperadas 397 vagas.

Há quatro oportunidades para o cargo de agente penitenciário administrativo, que exige o nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria "B". Os ganhos para a carreira são de R$4.500.

Quem deseja concorrer a um cargo de nível superior em uma das áreas oferecidas também deve possuir CNH tipo B. As oportunidades são para o posto de agente penitenciário, que tem ganhos iniciais de R$5.500.

As outras 72 vagas são para o posto de técnico superior penitenciário. Neste caso, terão ganhos iniciais de R$8.500. A lotação dos servidores se dará no âmbito da Superintendência dos Serviços Penitenciários.

Confira o edital do concurso Susepe RS 2022





Inscrições abertas





Quem deseja participar do concurso Susepe RS 2022 já pode se inscrever por meio do site da Fundatec , organizadora do certame. As inscrições permanecem abertas até as 23h59 do dia 14 de fevereiro.

Para homologar a participação no certame é preciso pagar uma taxa de R$92,64 (nível médio) ou de R$211,15 (nível superior), até o dia 15 de fevereiro.





Concurso Susepe RS terá provas em março





Os candidatos do concurso Susepe RS serão avaliados por meio de provas objetivas e psicológicas. No caso do técnico de nível superior, ainda haverá uma avaliação dissertativa.

Já os agentes realizarão ainda um teste físico. As provas objetivas e discursivas ocorrerão no mesmo dia, 27 de março, no turno da manhã. As avaliações serão realizadas na cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana.

A prova objetiva contará com 80 questões para os agentes e 70 para os técnicos, contendo disciplinas de: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico (apenas os agentes), Informática, Legislação Aplicada/Direito e Conhecimentos Gerais.

Os aprovados, conforme os limites de classificação, serão convocados para as demais etapas, em datas e horários a serem publicados pela banca.