Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abre concurso com 701 vagas

Além da oferta imediata, o concurso abrirá formação de cadastro reserva. Confira a distribuição:

Área Médica – 122 vagas e formação de cadastro reserva

Área Assistencial – 492 vagas e formação de cadastro reserva

Área Administrativa – 87 vagas e formação de cadastro reserva

Há chances para as carreiras de advogado, analista administrativo, analista de tecnologia de informação, arquiteto, engenheiro, jornalista, assistente administrativo, técnico em contabilidade, enfermeiro, psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, físico, biólogo, terapeuta ocupacional, biomédico, assistente social, médico (de diversas especialidades) e outros.

A carga horária semanal varia de acordo com o cargo escolhido, podendo ser de 24 horas a até 44 horas. A remuneração vai de R$ 2.254,85 a R$ 10.754,11.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o organizador da seleção e as inscrições serão abertas no site oficial da empresa. As inscrições vão de 18 de janeiro até as 23h de 21 de fevereiro, com taxa de R$ 80 a R$ 160.