Hospitais e UPAs do DF abrem seleção para médicos

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu, nesta quarta-feira (12/1), o período de inscrições de um novo processo seletivo voltado para a contratação de médicos em hospitais e UPAs do DF.

São 18 vagas na especialidade de clínica médica. Os profissionais terão ganhos de R$ 11.800 para um trabalho de 24 horas semanais. Além do salário, a empresa ainda oferece vale-transporte e alimentação.

As inscrições são gratuitas e serão aceitas até a próxima terça-feira (18/1), pelo site do IGESDF . 5% das contratações serão destinadas a pessoas com deficiência.