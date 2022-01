Concurso da PM de Alagoas é retomado e data do TAF sai até dia 21

(foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

O secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques afirmou, por meio das redes sociais, que o edital de retomada será publicado até o dia 21 de janeiro e já trará a data provável para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF).

"Nós fomos comunicados ontem a noite sobre a decisão judicial do juiz, doutor Manoel Cavalcante, em relação ao nosso concurso da Polícia Militar para o cargo de oficial. Hoje pela manhã nós analisamos o teor completo da decisão e em cumprimento nós iremos retomar e publicar o edital de retomada até o dia 21 de janeiro, já com a data provável da próxima etapa do concurso que é o TAF", disse.