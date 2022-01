CRMV-SP lança concurso público com 835 vagas

Atenção, concurseiro: inscrições abertas para o novo concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP)! Estão sendo ofertadas 15 vagas imediatas e 820 para formação de cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior. A remuneração chega a R$ 9.341,97, além de benefícios.





Cargos

A maior oferta de vagas é para assistente administrativo, que exige ensino médio completo. Também há oportunidades para assistente de administração pessoal, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, fiscal, técnico contábil, técnico em informática, advogado, analista de administração pública, analista de comunicação, analista de gestão financeira, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação, contador, controlador interno e fiscal veterinário.





Inscrições e etapas

As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Quadrix até o final de 14 de fevereiro. A taxa de inscrição tem os valores de R$ 50, R$ 55 e R$ 60. Podem ser isentos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.





O certame será dividido em três fases. São elas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os todos os cargos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.





As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas em 3 de abril, no turno da manhã, durante 4 horas. Além dos conhecimentos específicos do cargo, o exame cobrará itens sobre conhecimentos básicos e complementares.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes