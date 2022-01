UFPA publica edital com 62 vagas para técnico administrativo

(foto: UFPA/Divulgação) A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou o edital de uma nova seleção para técnico administrativo em educação. O documento, organizado pela própria universidade, oferta 62 vagas para os níveis médio e superior, com ganhos entre R $2.446,96 a R $4.180,66.

As vagas oferecidas pelo Concurso UFPA são para diferentes campus e cargos. Confira:

Nível superior Administrador: 4 vagas

Analista de Tecnologia da Informação – Suporte: 1 vaga

Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 4 vagas

Analista de Tecnologia da Informação – Governança de T.I: 1 vaga

Arquivista: 1 vaga

Auditor: 1 vaga

Bibliotecário – Documentalista: 3 vagas

Engenheiro Eletricista: 2 vagas

Médico – Psiquiatra: 1 vaga

Médico – Ginecologista: 1 vaga

Pedagogo: 3 vagas

Químico: 2 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais: 1 vaga

Produção Audiovisual: 1 vaga



Nível médio Assistente em Administração: 20 vagas

Técnico em Contabilidade: 8 vagas

Técnico de Laboratório/Biologia: 2 vagas

Técnico em Tecnologia da Informação: 6 vagas

Técnico em Enfermagem: 1 vaga

Técnico em Radiologia: 1 vaga

Inscrições Os interessados em participar da seleção podem se inscrever através da internet, pelo site da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP), entre os dias 17 de Janeiro a 15 de Fevereiro. As taxas de inscrições variam de R$90,00 a R$130,00.

Remuneração A remuneração será composta de vencimento básico inicial no valor de R$ 4.180,66 para os cargos de nível de classificação “E” e de R$ 2.446,96 para os cargos de nível de classificação “D”, podendo ser acrescidos de; percentual de incentivo à qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à exigência mínima para ocupação do cargo;

auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00;

auxílio-transporte;

assistência suplementar à saúde;

e assistência pré-escolar no valor de R$ 321,00 por dependente até cinco anos de idade.

Provas Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas: prova objetiva;

prova prática;

e prova de títulos.

A prova objetiva está agendada para o dia 13 de março. Os exames serão realizados nos municípios paraenses de Belém, Bragança, Breves, Tucuruí, Altamira, Capanema e Castanhal.

O conteúdo da prova objetiva será exigido da seguinte forma:

Administrador, Arquivista, Auditor, Bibliotecário – Documentalista, Médico (todas as áreas), Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,75

Legislação: 6 questões com peso 1,75

Raciocínio Lógico: 4 questões com peso 1,75

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2 Analista de Tecnologia da Informação (todas as áreas), Engenheiro / Área: Eletricista e Químico Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,75

Legislação: 10 questões com peso 1,75

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2 Tecnólogo / Formação: Produção Audiovisual Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,75

Legislação: 6 questões com peso 1,75

Raciocínio Lógico: 4 questões com peso 1,75

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2 Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia, Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,85

Legislação: 6 questões com peso 1,85

Raciocínio Lógico: 4 questões com peso 1,85

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2,1 Técnico de Laboratório / Área: Biologia, Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,75

Legislação: 6 questões com peso 1,75

Raciocínio Lógico: 4 questões com peso 1,75

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2 Técnico de Tecnologia da Informação Língua Portuguesa: 10 questões com peso 1,85

Legislação: 10 questões com peso 1,85

Conhecimentos Específicos: 30 questões com peso 2,1