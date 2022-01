Ministério da Economia abre seleção com 2.130 vagas e salário de R$ 6 mil

Idib é uma das maiores bancas organizadoras de concursos públicos no país. Pioneiro na utilização de biometria digital e facial para a identificação de candidatos e redução de fraudes (foto: Reprodução Internet) Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Ministério da Economia , em Brasília. São 300 vagas imediatas e 1.830 de cadastro reserva para quatro cargos que exigem formações acadêmicas de níveis médio e superior, com salários iniciais que vão de R$ 1.700 (técnico em atividades previdenciárias e de apoio) a R$ 6.130 (analista de negócios).









As provas estão previstas para o dia 25 de março, em Brasília. O prazo de duração dos contratos dos candidatos habilitados será de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2022. A taxas, cujo valores variam entre R$ 54 e R$ 64, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.



Pandemia





O Idib tem o compromisso de zelar pela segurança de todos os envolvidos em exames e demais eventos da instituição. Portanto, assim como vem realizando em outras provas pelo país, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.





Pioneiro na utilização de biometria digital e facial para a identificação de candidatos e redução de fraudes, conta com um aparato de segurança que inclui câmeras de alta definição com monitoramento 24 horas, sistema anti-hackeamento, detectores de metal, malotes de segurança lacrados impermeáveis e resistentes ao fogo, fragmentadoras, portas blindadas, comunicação por rádio amador e bloqueadores de celular - um verdadeiro arsenal contra irregularidades.