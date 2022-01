Prefeitura em Goiás abre inscrições para 114 vagas em cargos de todos os níveis

Em Goiás, a Prefeitura de Orizona lançou uma nova seleção que irá preencher 114 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Os ganhos são de R$ 1.760,55 a R$ 3.521,04 ao mês, para jornada semanal de 20 a 40 horas.





Os interessados podem se inscrever nas funções de assistente administrativo, assistente educacional, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, condutor de veículos, operador de máquinas, professor de ensino infantil e professor de ensino fundamental.





As inscrições ficam abertas de 11 a 17 de janeiro, por meio do site do Centro de Seleção UFG. Não há taxa de participação.





Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional. O prazo de validade será de um ano e os aprovados poderão ser convocados durante o período.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes