Franca - SP: prefeitura divulga realização de três concursos públicos

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes editais:

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada, registro no respectivo conselho de classe e especialização, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os selecionados vão cumprir carga horária de 24 a 40 horas semanais e contarão com remuneração de R$ 1.445,37 a R$ 4.764,62 ao mês ou de R$ 9,84 a R$ 49,98 por hora ou hora aula.

Os candidatos que desejam participar do processo seletivo devem efetuar as inscrições no período de 8 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, no site do Instituto Ibam