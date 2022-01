IBGE abre nova seleção com 192 vagas para Censo 2022

Foram abertas as inscrições para o novo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)! Desta vez, a instituição oferta 192 vagas para os cargos de agente e supervisor, que exigem, respectivamente, nível médio e nível superior.





Para agente censitário de pesquisa por telefone, são 180 vagas, com salário de R$ 998 para uma jornada semanal de 27h. A contratação terá duração de cinco meses.





O supervisor censitário de pesquisas e codificações terá uma jornada de 40h semanais e ganhos de R$ 4.200. Os profissionais serão contratados por 1 ano e 4 meses.





As inscrições já podem ser feitas a partir das 14h desta segunda-feira, pelo site da Idecan . O período será encerrado ao final de 2 de fevereiro. Para agente, a taxa é de R$ 20; já para supervisor, a participação custa R$ 41.





As provas estão previstas para 20 de março, no município de Rio de Janeiro. A avaliação será de múltipla escolha e terá 60 questões.





Cargos

O agente censitário de pesquisa por telefone fica responsável pelo atendimento telefônico aos usuários para suporte ao preenchimento do questionário do Censo Demográfico 2022 via internet (telemarketing receptivo) e ligação para as residências a fim de verificar eventuais problemas que levam à desistência do informante, incentivando e ajudando na finalização do questionário (telemarketing ativo).





Ao supervisor censitário de pesquisas e codificações, cabe o auxílio no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica da pesquisa, inclusive o detalhamento de âmbito, a elaboração do questionário e manuais; realização de treinamentos objetivando à capacitação dos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone e dos Codificadores, sempre que for necessário; organização da distribuição as tarefas dos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone e dos Codificadores de acordo com as orientações recebidas da coordenação da pesquisa; entre outros.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes