Concurso do TCU divulga edital preliminar de inscrições deferidas; confira

(foto: TCU/Divulgação)

Os interessados na seleção que tiveram as inscrições indeferidas podem

solicitar recurso no link disponível para consulta individual no site da FGV

.

Foram divulgados os editais preliminares das inscrições em ampla concorrência, na condição de candidatos negros, de pessoa com deficiência e dos pedidos de atendimento especial.

O órgão da União oferece 20 vagas imediatas. Além da formação de um cadastro de reserva. As vagas são para a carreira de auditor federal de controle externo, que tem como requisito o ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. Os aprovadodos terão remuneração inicial de R$21.947,82 para jornada de 40 horas por semana.

A lotação dos aprovados será exclusivamente em Brasília, no Distrito Federal. No entanto, as provas estão confirmadas para todas as capitais.

Provas

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 100 questões, com cada questão valendo um ponto. Todas as questões serão de múltipla escolha, com cinco opções cada. Os exames serão aplicados em todas as capitais do país, na data provável de 13 de março, das 13h às 18h.

Somente serão convocados para as provas discursivas os candidatos habilitados na prova objetiva conforme os critérios estabelecidos no edital.