Concurso para a PM de Alagoas terá novo cronograma na próxima semana

(foto: Governo de Alagoas/Divulgação)

Segundo o anúncio do secretário, os esforços são para que o cronograma com as datas seja divulgado entre os dias 10 e 14, ou seja, até a próxima sexta-feira. Ele garantiu ainda, que o planejamento da pasta tem sido montar um melhor cenário para favorecer aqueles candidatos que desejam concorrer para mais de um concurso no estado.

O que será cobrado nas provas do concurso PM AL?

Embora as provas do concurso PM AL tenham sido anuladas, o edital não foi suspenso. Portanto, as avaliações deverão contar com os mesmos assuntos da prova cancelada.

Veja as disciplinas cobradas na prova anulada:

Soldado

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Matemática

Conhecimentos Específicos:

Ciências Sociais I História Geral, do Brasil e de Alagoas; II Geografia Geral do Brasil e de Alagoas

Legislação pertinente ao policial militar de alagoas

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos



Oficial

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira (Inglês)

Atualidades (somente para prova discursiva)

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos:

Ciências Sociais - I Sociologia; II Filosofia, III História Geral, do Brasil e de Alagoas; IV Geografia Geral do Brasil e de Alagoas.

Ciências da Natureza - I Biologia; II Física; III Química;

Matemática

Legislação pertinente ao policial militar de alagoas

Noções de Direito Penal

Noções de Direitos Humanos

Noções de Processo Penal

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

O resultado final das provas objetivas chegou a ser divulgado, mas não será mais considerado tendo em vista que novas provas serão realizadas. O concurso PM AL oferece 1.060 vagas de nível médio. Para soldado são mil oportunidades e as demais 60 para oficial.