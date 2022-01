Escola Naval da Marinha lança concurso com 20 vagas

O Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha abriu mais um concurso público. Desta vez, as chances são para admissão à Escola Naval em 2022. São 20 vagas, sendo 12 para mulheres e oito para homens. 20% das chances são reservadas a candidatos autodeclarados negros.





Para concorrer, é necessário nível médio, idade mínima de 18 anos e máxima de 23. Também é obrigatório ser brasileiro nato e ter altura mínima de 1,54.





Segundo o edital , durante o curso de formação, os estudantes terão direito à remuneração inicial de aspirante, de R$ 1.574,12.





As inscrições podem ser feitas de 17 de janeiro a 13 de fevereiro, pelo site da Marinha . A taxa custa R$ 100. O pagamento da taxa de inscrição será aceito até o dia 17 de fevereiro. Inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa até 4 de fevereiro.





Etapas

O concurso será composto por:





a) Prova Escrita Objetiva (PO) de Matemática e Inglês;

b) Prova Escrita Objetiva (PO) de Física e Português;

c) Redação; e

d) Eventos Complementares (EVC) constituídos de:





I) Verificação de Dados Biográficos (VDB);

II) Inspeção de Saúde (IS);

III) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

IV) Avaliação Psicológica (AP);

V) Verificação de Documentos (VD); e

VI) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).





As provas devem ser aplicadas na primeira quinzena de maio.





O TAF será constituído de natação e corrida. O candidato será submetido às provas do TAF em dois dias não consecutivos. Para ser aprovado, o candidato deverá nadar o percurso de 50 metros no tempo máximo de 1 minuto e 30 segundos para o sexo masculino e 2 minutos e 20 segundos para o sexo feminino. Já na corrida, o inscrito deverá correr o percurso de 2.400 metros no tempo máximo de 14 minutos e 30 segundos para o sexo masculino e 16 minutos para o sexo feminino.





As provas e eventos complementares serão aplicados na primeira quinzena de junho, em várias cidades no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Amapá, Piauí, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, São Paulo, Amazonas e Rondônia.





Curso de formação

O curso é totalmente gratuito e em regime de internato. Durante esse curso, o Aspirante perceberá remuneração de R$ 1.574,12, além de serem proporcionados ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. A sede da Escola Naval fica na Av. Alm. Silvio de Noronha, s/nº - Castelo, Rio de Janeiro - RJ.





Os Cursos de Graduação da Escola Naval são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM). São realizados de modo diversificado, proporcionando habilitações de interesse militar-naval, dentro da área de Ciências Navais, tendo seu ensino estruturado em um Ciclo Escolar e um Ciclo Pós-Escolar.





O Ciclo Escolar, realizado pelo aluno na graduação de Aspirante, terá a duração de quatro anos letivos, para todos os cursos.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes