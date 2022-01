IFRJ anula concurso e publica novo edital com o mesmo quantitativo de vagas

(foto: IFRJ/Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) anulou um concurso realizado no ano passado e divulgou um novo edital para o certame. Em julho de 2021, o instituto abriu inscrições para uma seleção com o mesmo número de vagas e as provas objetivas foram realizadas. No entanto, após reclamações de candidatos sobre a cobrança da banca Iuds e a má formulação das questões, o Instituto decidiu anular o último edital. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (06/01).

O novo certame terá o Instituto Selecon como banca organizadora. Quem já tinha se candidatado na seleção anulada deverá se reinscrever durante o novo prazo que será aberto Estes candidatos serão isentos de pagamento.

Inscrições abertas

As novas inscrições serão aceitas de 2 de fevereiro a 6 de março, pelo site do Instituto Selecon , organizador do concurso. Para se candidatar, o interessado deve preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Para quem não se inscreveu na última seleção será preciso gerar o boleto e pagar a taxa de R$90 para assistente de alunos, R$110 para demais cargos de nível médio/técnico e R$130 para cargos de nível superior.

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e doadores de medula óssea poderão pedir isenção do valor entre 2 e 6 de fevereiro.

Os candidatos que realizaram a inscrição no edital de 2021 e não desejarem se inscrever no novo edital, deverão solicitar o cancelamento da Inscrição e a devolução do valor da Taxa, pelo site do IFRJ, de 2 de fevereiro a 6 de março.

Concurso IFRJ tem oferta de 53 vagas imediatas

A oferta do concurso IFRJ foi mantida em 53 vagas imediatas. Os cargos de destaques são: assistente em administração (25 vagas) e assistente de alunos (três vagas).

Ambos têm como requisito o nível médio e oferecem ganhos de R$2.904,96 e R$2.403,07, respectivamente. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458.

Provas em abril

As avaliações realizadas em 2021 pela banca Iuds estão anuladas. Portanto, todos os candidatos deverão fazer as provas agendadas para o dia 10 de abril. O concurso IFRJ será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Os concorrentes deverão responder a 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Cargos de nível médio/técnico:

Língua Portuguesa: 8 questões;

Legislação e Ética: 7 questões;

Informática: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Cargos de nível superior:

Língua Portuguesa: 8 questões;

Legislação e Ética: 7 questões;

Conhecimentos Específicos: 35 questões.

A próxima etapa será avaliação de títulos. A homologação do concurso está prevista para 29 de junho de 2022. A validade do certame é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse período, o IFRJ poderá convocar os aprovados para suprir a necessidade de novos servidores.