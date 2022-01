Edital publicado! PCMT abre concurso para escrivães e investigadores

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) publicou, nesta quinta-feira (6/1), o edital de abertura de um novo concurso público para escrivão e investigador. As vagas são para cadastro reserva e os ganhos iniciais são de R$ 5.657,47.





Para se inscrever, é preciso ter ensino superior em qualquer área e idade de 21 a 45 anos. As inscrições ficam abertas no portal da UFMT de 12 a 24 de janeiro. Há taxa de participação no valor de R$ 120.





A carga horária semanal é de 40 horas. Com as progressões na carreira, é possível que o profissional ganhe um salário de mais de R$ 16 mil.





As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no mesmo dia, em 20 de fevereiro. As questões serão acerca de conhecimentos gerais, básicos e específicos de cada cargo.





Os candidatos também serão avaliados em exame de saúde, prova de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e prova de digitação para escrivães.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes