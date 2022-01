PMMT publica edital de concurso público com salários de até R$ 8,4 mil

(foto: Júnior Silgueiro/Gcom)

O edital de abertura do concurso público da Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT) foi publicado! De acordo com o documento, as inscrições ficarão abertas de 12 a 24 de janeiro, pelo site da UFMT . A taxa de participação é de R$ 120 a R$ 200.