Polícia Federal publica novos resultados do concurso com 1.500 vagas

O Cebraspe publicou novos resultados do concurso público da Polícia Federal (PF). A lista, publicada no site da banca organizadora nesta quarta-feira (5/1), torna público o resultado provisório na avaliação de títulos para delegados; e o resultado provisório na avaliação psicológica, na avaliação biopsicossocial, no procedimento de heteroidentificação e no envio dos documentos necessários à matrícula no curso de formação para delegados, escrivães e papiloscopistas.