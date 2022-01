The Bridge oferece mais de 200 vagas com salários de até R$ 18 mil

As ocupações são todas remotas e exigem conhecimento e experiência na função solicitada, além de inglês (foto: Innova Labs/Pixabay )



Entre elas, estão as disponibilidades para os cargos nas áreas de desenvolvedor web (pleno), iOS developer (specialist), analista de SAP FSCD (sênior), IOT (analyst), consultor - AWS e arquiteto de TI (sênior).



Para os candidatos que quiserem se inscrever às vagas oferecidas, basta entrar no site da The Bridge e cadastrar o currículo. Além das oportunidades disponibilizadas na plataforma, após se registrar, os profissionais também têm acesso a uma rede de conteúdos especiais, eventos, webinars e experiências de aprendizado.

"Empresas como fintechs, bancos, aplicativos de delivery e outros gigantes digitais utilizam a human resources tech da The Bridge para chegar a profissionais de TI e design. Atualmente, as ocupações são 100% remotas e exigem conhecimento e experiência na função solicitada, além de inglês", comenta Irina Bezzan, managing director da The Bridge.