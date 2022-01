PBH abre inscrição para Banco de Estágios 2022; saiba como participar

Bolsas variam de R$ 420 a R$ 1 mil (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta terça-feira (4/1) o início das inscrições para o Banco de Estágios 2022. Os estudantes interessados devem preencher uma ficha e o cadastro será efetivado após o número de inscrição ser enviado para o e-mail do candidato.

Pré requisitos e remuneração

Segundo a PBH, o programa de estágio tem validade de dois anos e é voltado para estudantes dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis Médio, Técnico ou Superior, de qualquer área ou período.

Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos, morar preferencialmente em Belo Horizonte e estar frequentes em suas instituições de ensino. No caso dos universitários, podem estar matriculados em qualquer curso e período.

A bolsa para nível médio é R$ 420 (4 horas diárias) e para nível superior é R$ 614 (4 horas diárias); R$ 833,35 (5 horas); e R$ 1 mil (6 horas). Os estagiários também recebem vale transporte e férias de 30 dias a cada ano estagiado.





Os principais cursos demandados são:

Administração

Direito

Engenharias

Serviço Social

Psicologia

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação

Tecnologia Da Informação

Os estudantes que fizeram o cadastro em 2021 e desejam participar do Banco de Estágios 2022 devem se inscrever novamente.

Do total de vagas, 10% estão reservadas para pessoas com algum tipo de deficiência comprovada, que inclusive, aquelas que forem contratadas terão a participação no estágio assegurada até a conclusão do curso.

Clique AQUI para fazer sua inscrição no Banco de Estágios 2022 da Prefeitura de Belo Horizonte.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais