Banco da Amazônia publica edital com 1.158 vagas de níveis médio e superior

Para confirmar a participação, o candidato deve pagar a taxa de inscrição. Os valores são de R$ 38 para a vaga de técnico e R$ 48 para as vagas de TI. O Banco da Amazônia permitirá que candidatos solicitem a isenção do valor da taxa. O prazo será de 5 a 12 de janeiro.

Das 1.155 vagas, são 219 vagas para provimento imediato e 936 para o preenchimento de um cadastro de reserva. Para o cargo de técnico bancário serão 204 vagas imediatas e 816 cadastro reserva. Já para os aprovados no cargo de técnico cientifico, 15 serão convocados para as vagas imediatas e 123 irão compor o cadastro reserva. As vagas em cadastro de reserva poderão ser preenchidas durante todo o prazo de validade.

Segundo o edital, para o técnico bancário, será preciso apenas o nível médio completo. Já o técnico científico de TI será exigido graduação de bacharel em ciências da computação ou em cursos similares. Ambos exercerão 30 horas semanais, totalizando seis horas diárias. Quanto ganham os servidores do Basa? Os futuros aprovados no concurso do Banco da Amazônia ganharão a remuneração inicial de R$ 2.937,18 para o técnico bancário e R$ 3.490,88 para a área de TI. Além disso, os novos servidores poderão contar com auxílio refeição (PAT) de R$ 922,34; Cesta Alimentação de R$ 726,71; e auxílio-creche de R$ 477,48. O Basa informou ainda que os aprovados poderão exercer funções gratificadas, a critério do Basa.

As provas A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório. O exame para ambos os cargos está marcado para acontecer no dia 13 de março. Serão cobradas 60 questões na prova objetiva, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 de Conhecimentos Específicos.

Disciplinas Conhecimentos Básicos Técnico bancário Língua Portuguesa I (5 questões);

Matemática (5 questões);

Legislação I (5 questões);

Atualidades I (5 questões);Noções de Informática (5 questões);

Atendimento (focado em vendas) (5 questões). Técnico científico Língua Portuguesa II (10 questões);

Noções de Sistema Bancário (10 questões);

Legislação II (5 questões); e

Atualidades II (5 questões).

De acordo com o Basa, as provas serão aplicadas em toda a Amazônia Legal, sendo assim, nas cidade de Belém (PA); Rio Branco (AC); Palmas (TO); São Luís (MA); Boa Vista (RR); Porto Velho (RO); Cuiabá (MT); Manaus (AM); e Macapá (AP). Também haverá aplicação de provas em Santarém, no estado do Pará.

O prazo de validade do concurso Basa será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período.