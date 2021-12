Empresa de metalurgia e mineração abre mais de 40 vagas de estágio em MG

Líder global em produtos e tecnologia do nióbio, recebe inscrições para processo seletivo (foto: Pixabay )

A CBMM, líder global em produtos e tecnologia do nióbio, recebe inscrições para processo seletivo de talentos para atuarem em Araxá (MG) e em São Paulo (SP). O Programa de Estágio 2022 tem o objetivo de atrair e treinar jovens e profissionais a fim de colaborarem na superação dos desafios atuais e futuros da Companhia. O cadastro dos currículos pode ser feito até o dia 16 de janeiro, por meio do site CBMM.com ou pelo link tinyurl.com/EstagioCBMM2022.

Podem se inscrever estudantes com 18 anos ou mais, regularmente matriculados e frequentes, que estejam cursando o último ano do curso técnico, ou a partir do 4º período do ensino superior, no primeiro semestre de 2022. Ao todo, são 48 vagas para alunos das mais diversas áreas, tais como: Engenharias, Administração, Economia, Geologia, Química, Metalurgia, Mecânica, Gestão Ambiental, Eletrônica, Logística, Ciências Contábeis, Segurança do Trabalho, Mineração e Automação; além de Pedagogia, Psicologia, Marketing e Direito, dentre outras.

“Os selecionados terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos acadêmicos em projetos concretos. Estamos construindo o futuro buscando gente criativa, conectada, com vontade de aprender e trilhar uma jornada de sucesso”, ressalta Tamara Vieira, gerente de desenvolvimento humano e organizacional da CBMM. O perfil esperado os estagiários são pessoas com espírito empreendedor, que aprendem rápido e pensem de forma diferente, sempre com foco no cliente e na entrega de resultados. Demonstrar uma mentalidade de crescimento e familiaridade com um ambiente dinâmico e de mudanças são características que também serão levadas em consideração na seleção dos candidatos.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

“O programa de estágio na CBMM foi um grande divisor de águas na minha vida. Tanto a liderança quanto os colegas me ajudaram a construir as competências necessárias para o bom exercício da profissão que escolhi”, recorda o coordenador de Engenharia de Produto, Rafael Cardoso Alves. Ele ingressou na empresa como estagiário, em 2011, quando ainda era estudante no curso de engenharia de produção.

Alves conta que encontrou um ambiente fértil para se desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente, e convida a todos para participar. “Um momento inesquecível do estágio, foi a oportunidade de ministrar uma palestra para quase 1600 colegas. Uma ocasião única, que demonstra o potencial do programa de estágio da CBMM. Você voará de acordo com seus sonhos, resultados e competências.”

Rafael Cardoso Alves - coordenador de Engenharia de Produto da CBMM Crédito: Arquivo Pessoal (foto: Rafael Cardoso/Divulgação )

SERVIÇO - PROGRAMA DE ESTÁGIO CBMM 2022

Prazo para inscrições: de 03 a 16 de janeiro

Link para inscrição: tinyurl.com/EstagioCBMM2022 ou pelo site CBMM.com

Vagas: 44 para Araxá-MG, 2 para São Paulo-SP e outras 2 que serão para Araxá ou São Paulo.

Nível Superior - Áreas: Administração; Ciências contábeis; Ciências exatas; Ciências da Computação;

Sistema de Informação; Tecnologia da Informação; Rede de Computadores; Análise de Dados; Análise de Sistemas; Direito; Economia; Geografia; Geologia; Gestão ambiental; Logística; Marketing; Pedagogia; Psicologia; e Engenharias (Ambiental, Civil, Elétrica, Metalúrgica, Química, Minas, Controle, Automação, Computação). Quem pode se inscrever: estudantes a partir do 4º período, regularmente matriculados e frequentes, com disponibilidade para estagiar presencialmente em Araxá (MG) ou em São Paulo (SP), de acordo com a descrição da vaga.

Nível Técnico - Áreas: Administração; Contabilidade; Eletrotécnica; Eletromecânica; Eletrônica; Edificações; Geologia; Gestão comercial; Gestão de qualidade; Logística; Mecânica; Metalurgia; Mineração; Química; e Segurança do trabalho.