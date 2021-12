UEG abre 94 vagas de concurso para professores no Instituto da Saúde e Ciências

Campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Anápolis, Goiás. (foto: Divulgação/MPGO) divulgou a abertura de 94 vagas de concurso público destinado ao provimento cargo de professores com título de especialização no Instituto de saúde e ciências biológicas nas cidades de Ceres, Itumbiara, Iporá Região Metropolitana de Goiás, Porangatu e Quirinópolis.

Segundo o edital, o período de inscrição será de 21 de janeiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2022 e há chances para pessoas que se enquadram nos critérios específicos do edital. As vagas estão disponíveis conforme as unidades de lotação de cada cidade. Veja o quadro:

Cidade Cargos e (vagas) Ceres Enfermagem (8) Iporá Biologia (3) Itumbiara Biologia (1); Enfermagem (8); Farmácia (9); Humanidades (1); Ciências da Saúde (5); Química (1); Análises Clínicas (2); Medicina (39); Educação Física (5); Goiânia Educação Física (1); Fisioterapia (1). Porangatu Educação Física (8) Quirinópolis Educação Física (3).

A jornada de trabalho dos aprovados pode ser de 10, 20, 30 ou horas semanais, com remuneração que variam de R$870,65, R$1.741,31, R$2.611,95 e R$3.482,59 mensais, respectivamente.

Os critérios exigidos são diploma de graduação na área do concurso e, no mínimo, especialização concluída. Os títulos referentes à graduação e a pós-graduação deverão ser reconhecidos nos termos da legislação vigente, sendo de responsabilidade do candidato comprovar sua validade plena.

Para se inscrever no certame é necessário fazer o cadastro na Página de Inscrição, no período de 21 de janeiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2022. O valor da taxa da prova é de RS 250,00. Os pedidos de isenção de taxa podem ser feitos entre 7 a 10 de janeiro de 2022.

As provas

Os candidatos serão avaliados por meio de quatro etapas: prova objetiva; prova dissertativa; prova didática e avaliação de títulos e produção científica. A aplicação da primeira e segunda etapa estão previstas para ocorrer no dia 20 de março de 2022. Os classificados para a terceira e quarta etapa terão o período de 17 a 28 de maio para a entrega de documentos que comprovem seus títulos e produção científica.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado 1 única vez por igual período. Ficou alguma dúvida? Leia o edital completo no site da UEG.