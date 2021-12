Até 14 mil: Assembleia Legislativa do Maranhão lança concurso com 64 vagas

Saiu! O edital de abertura do concurso público da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) oferta 64 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para consultores, assistentes e técnicos. Podem concorrer profissionais de nível médio e nível superior.

Os ganhos iniciais são de R$ 7.249,59 a R$ 14.178,80, além de benefícios. A carga horária semanal será de 40 horas.

As inscrições ficarão abertas no site da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) de 10 de janeiro a 14 de fevereiro de 2022. As taxas custam R$ 140 e R$ 95, dependendo do cargo escolhido.