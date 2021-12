Concurso com 568 vagas para o Ibama inscreve até esta segunda-feira (20/12)

(foto: Ibama/Divulgação)

Com 568 vagas, o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem inscrições encerradas nesta segunda-feira (20/12). Elas devem ser feitas pelo site do Cebraspe até às 23h59, com taxa de R$ 70 a R$ 102.