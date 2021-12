Novo concurso da PMCE abre 50 vagas para a área da saúde

Um novo edital de concurso público foi publicado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Estão em jogo 50 vagas no cargo de 2° tenente, na área da saúde. As oportunidades são todas de nível superior e os ganhos iniciais dos contratados são de R$ 6.787.

Distribuição das vagas:

O concurso será realizado em seis etapas. A primeira, prova objetiva, está prevista para 13 de março e será composta por conhecimentos básicos e específicos, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos também serão avaliados em prova de títulos, inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social.

As etapas serão realizadas unicamente em Fortaleza e Região Metropolitana.

As inscrições deverão ser realizadas somente pelo site da banca Vunesp , das 10h de 3 de janeiro às 23h59 de 3 de fevereiro. A taxa de participação custa R$ 180 para todas as funções concorridas. Doadores de sangue, servidores públicos, inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção do valor da taxa.