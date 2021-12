Petrobras abre seleção com mais de 4.000 vagas e salários de até R$ 11,7 mil

(foto: Divulgação) A Petrobras acaba de lançar novo edital de concurso público e as inscrições já estão abertas! Ao todo, a estatal oferece 4.537 vagas de nível superior. Sendo, 757 imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$6.937,43 e R$11.716,82. O documento foi publicado na manhã desta sexta-feira (17/12), no Diário Oficial da União.





Há chances para diversas especialidades, como Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos - Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).Além disso, há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia, Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.





As inscrições podem ser realizadas a partir desta sexta-feira e seguem até 5 de janeiro, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe . A taxa de participação é de R$ 79,83.





Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa, no site da banca, durante todo o período de inscrição.









Acesse aqui o edital completo. A prova está prevista para 20 de fevereiro de 2022.