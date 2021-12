IBGE retifica edital de seleção para agentes censitários

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) retificou o edital para o cargo de agente censitário de administração e informática (ACAI) do processo seletivo para temporários do Censo Demográfico 2022.





A alteração, publicada no Diário Oficial da União, modifica o quadro de regiões de atuação no estado de Minas Gerais. Veja





Inscrições abertas

O edital oferece 1.781 vagas para o cargo de agente censitário de administração e informática, cargo com ganhos de R$ 1.700 – além de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.





O período de inscrições ficará disponível até às 23h59 de 10 de janeiro. As inscrições devem ser efetuadas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de participação foi fixada em R$ 44.





Para participar, é necessário ensino médio. Os candidatos irão passar por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.





Carreira

É papel do agente censitário de administração e informática adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; colaborar na organização e na administração dos Postos de Coleta de sua Coordenação de Subárea; auxiliar a Coordenação Estadual de Informática no preparo, instalação e configuração de equipamentos de informática, pontos de rede (dados e voz) hardwares e softwares nos Postos de Coleta e Subárea; entre outros.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes