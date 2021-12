Secretaria de Educação do DF divulga locais de prova de seleção para professores

Instituto Quadrix divulgou, nesta terça-feira (14/12), os locais de aplicação das provas do processo seletivo temporário para professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). A consulta deve ser feita pelos candidatos por meio de busca individual.





Os exames serão aplicados em 19 de dezembro e terão três horas de duração. A aplicação será feita conforme cronograma estabelecido, com abertura dos portões às 8h30 e fechamento às 9h30. Para os inscritos no componente curricular de Atividades, as provas serão aplicadas no período vespertino, com abertura às 14h30.





Vale ressaltar que o candidato deverá ler e seguir as orientações do Protocolo de Biossegurança divulgado no mesmo endereço eletrônico de consulta do local de prova.





A seleção

O processo seletivo irá formar cadastro de reserva para professores substitutos. Os contratados irão atuar nos turnos noturno e diurno, com jornada semanal de 20 e 40 horas, respectivamente.





A remuneração é fixada proporcionalmente à hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43; e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87). Além dos ganhos, os profissionais terão direito a gratificações.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes