TCU retifica edital de concurso público com 20 vagas para Brasília

(foto: TCU/Divulgação) A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou, nesta quinta-feira (9/12), a primeira retificação do concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU). As alterações são no conteúdo programático da seleção.





Foram modificados os conteúdos básicos de direito administrativo, sistema normativo anticorrupção, e nos conhecimentos específicos de contabilidade aplicada ao setor público. Confira a retificação





O certame oferece 20 vagas para o cargo de auditor de controle externo, de nível superior. A taxa é de R$ 180. Os interessados devem efetuar a inscrição no site da FGV até 20 de dezembro. A remuneração inicial do cargo é de R$ 21.947,82, para 40 horas semanais.





A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 100 questões, com cada questão valendo um ponto. Todas as questões serão de múltipla escolha, com cinco opções cada. A prova objetiva será realizada em todas as capitais do país, na data provável de 13 de março, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília. Somente serão convocados para as provas discursivas os candidatos habilitados na prova objetiva conforme os critérios estabelecidos no edital.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes