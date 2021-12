Unifesp publica concurso para professores efetivos

(foto: Unifesp/Divulgação) A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu um novo concurso público para contratação efetiva de professor do magistério superior. O edital abre uma vaga imediata para a área de medicina, na especialidade de oftalmologia.





O salário é de R$ 5.831,21, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 458. O regime semanal de trabalho é de 40 horas.





As inscrições ficarão abertas no site da instituição de 13 de dezembro a 12 de janeiro. A taxa de participação é de R$ 145,78, entretanto, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção do valor.





Etapas

O concurso será constituído por provas escritas, provas práticas, provas didáticas e avaliação de títulos. Todas as etapas têm caráter eliminatório.





A prova escrita, primeira etapa da seleção, terá tema sorteado na presença dos candidatos, em sessão pública. O exame terá duração de até 4 horas e será realizado, provavelmente, em março de 2022. A data ainda deverá ser confirmada pela Unifesp.





A duração do período de provas do Concurso Público dependerá do número de candidatos inscritos.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader