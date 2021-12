PM do Amazonas divulga edital com 1.350 vagas

(foto: PMAM/Reprodução ) A Polícia Militar do Amazonas divulgou edital com 1.350 vagas para a corporação. A remuneração inicial pode chegar a R$ 7.180,34. O concurso está sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas ( FGV ).

Do total de vagas, 320 serão para a carreira de oficial PM iniciando no cargo de aluno-oficial, 30 para oficial de saúde iniciando como aluno-oficial e 1000 para praça (iniciando como aluno-soldado). A remuneração básica inicial para aluno oficial PM e aluno oficial de saúde, que exigem nível superior, será de R$ 7.180,34; para o aluno soldado PM, cargo com exigência de nível médio, será de R$ 2.657,28.

Os candidatos ao cargo de aluno-oficial e aluno-soldado passarão por seis etapas: prova objetiva; avaliação médica, com duas fases; exame de aptidão física; avaliação psicológica; sindicância de vida pregressa e investigação social; entrega de documentos. Os candidatos ao cargo de aluno-oficial de saúde passarão por sete etapas: além das seis anteriores, eles têm também a fase de avaliação de títulos.

As provas objetivas serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé, no estado do Amazonas. As demais etapas serão realizadas somente na cidade de Manaus.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro no site da banca. Para o cargo de aluno-oficial e aluno-oficial de saúde, o valor é de R$ 180,00; para aluno-soldado, R$ 100,00.

Confira aqui o edital completo.