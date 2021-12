Corpo de Bombeiros do Amazonas abre concurso com 453 vagas

(foto: CBMAM/Reprodução) O Corpo de Bombeiros do Amazonas publicou edital de concurso para preencher 453 vagas da corporação. Desse total, 400 são para o cargo de soldado e 53 são para 2º tenente. O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV ).

A prova objetiva, tanto para 2º tenente quanto para soldado, será realizada nos municípios de Humaitá, Manaus, Parintins e Tabatinga, segundo o horário oficial da cidade de Manaus/AM.

Para ser admitido no cargo, o candidato precisa, entre outros requisitos, ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, idade de até 35 anos, 11 meses e 29 dias.

Etapas

Os candidatos dos dois cargos passarão por cinco etapas:

Primeira: prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório)

Segunda: exames médicos (caráter eliminatório)

Terceira: exames de aptidão física (caráter eliminatório)

Quarta: avaliação psicológica (caráter eliminatório)

Quinta: sindicância de vida pregressa e investigação social (caráter eliminatório)

Remunerações

A remuneração para o cargo de 2º Tenente, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório, é de R$ 12.468,18. A remuneração para aspirante a oficial, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais, é de RS 9.573,79. Para aluno-oficial, situação definida durante o período do Curso de Formação de Oficiais, a remuneração é de R$ 7.180,34 no primeiro ano e R$ 7.207,88 no segundo ano.

A remuneração para o cargo de soldado, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, é de R$ 4.831,43; para aluno-soldado, situação definida durante o período do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, é de R$ 2.449,10.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro no site da FGV. Para o cargo de 2º tenente, o valor da inscrição é de R$180,00; para soldado, R$100,00.