Vagas da semana! Concursos oferecem mais de 11 mil oportunidades em todo o país

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas nesta semana. Ao todo, são ofertadas 11.416 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em todo o Brasil. Os editais oferecem chances para os níveis fundamental, médio e superior. Os ganhos iniciais dos contratados chegam a R$ 28.884,20. Fique por dentro de tudo:

CRF-GO

O Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO) abriu concurso público com 13 vagas efetivas, além de 327 destinadas à formação de cadastro reserva. Os salários podem variar entre R$ 1.935,36 e R$ 6.850. As inscrições estão sendo aceitas pelo site do Instituto Quadrix até 8 de dezembro.

TCU

PMSP

MPSP

Em novo concurso, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) oferta 125 vagas para o cargo de promotor, com ganhos iniciais de R$ 28.883,97. As inscrições são aceitas até 9 de dezembro pelo site do MPSP. Veja os detalhes.

TCSC

O Tribunal de Contas de Santa Catarina lançou concurso para provimento de 40 vagas efetivas para auditor de controle externo, além da formação de cadastro reserva com 120 vagas. A remuneração é de R$ 15.206,65. As inscrições podem ser feitas entre os dias 19 de novembro a 20 de dezembro.

TJSP Cartórios

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu um novo concurso com 195 vagas para cartórios do estado. O Tribunal abre o período de inscrições em 13 de dezembro. Os profissionais podem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp até 20 de janeiro de 2022.

TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) abriu mais 197 vagas distribuídas em dois concursos públicos para o nível superior. Ganhos de R$ 7.470,74, além de auxílios. Inscrições pelo site da Fundação Vunesp até 16 de dezembro.

Saúde RS

O Governo do Rio Grande do Sul lançou novo concurso público com 922 vagas para a Secretaria de Saúde, nos níveis técnico e superior. As inscrições vão até às 23h59 de 6 de dezembro, no site da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Crefito-6

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará (CREFITO - 6ª Região) também abre inscrições para novo concurso. São 90 vagas para recepcionistas, de nível médio. A inscrição pode ser feita até 6 de dezembro pelo site da banca

Sefaz-ES

No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz-ES) abre 14 vagas imediatas para consultor do tesouro. O salário inicial é de R$ 9,6 mil e o período de inscrições é até 9 de dezembro. Veja mais informações.

UFGD

O concurso da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso, oferece 24 vagas como técnico administrativo da instituição. O salário varia entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro. Saiba mais!

CRMV- MS

O Conselho Federal de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul lançou edital para preenchimento de 140 vagas. O certame oferece oportunidades para nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.217,45 e R$ 8.035,06, além dos benefícios. Os aprovados serão lotados em Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de dezembro, pelo site da banca Quadrix.

MPTO

O Ministério Público do Tocantins lançou, na última sexta-feira (12/11), edital para provimento de sete vagas, além de formação de cadastro reserva, no cargo de promotor de justiça substituto. O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O subsídio para o cargo é de R$ 28.884,20. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, no site da banca Cebraspe. O valor da taxa é de R$ 280,00.

Creci – RO

UFU

Inscrições abertas para o novo processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A seleção visa contratar seis professores visitantes para atuação temporária na instituição. Os ganhos variam de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. As inscrições são aceitas pelo portal da UFU das 15h de 23 de novembro às 14h59 de 8 de dezembro. O valor da inscrição será de R$ 220. Candidatos inscritos no CadÚnico têm direito à isenção da taxa.

Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP SC)

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Brigada Militar do Rio Grande do Sul

O concurso oferece quatro mil vagas para o cargo de soldado de nível III (carreira de nível médio). O subsídio equivale ao valor de R$ 4.689,23, além de demais vantagens. Para concorrer às vagas, é preciso ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos até o último dia das inscrições do concurso. Além disso, os candidatos do sexo masculino devem ter, no mínimo, 1,65 m e as candidatos do sexo feminino precisam ter, no mínimo, 1,60 m.

As inscrições deverão ser efetuadas somente pelo site da banca organizadora entre os dias 30 de novembro e 30 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,64.

Defensoria Pública do Amazonas

Telebras

As inscrições começam no dia 7 de dezembro e seguem até o dia 27 de dezembro. Para os cargos de nível superior, o valor é de R$97,00; para nível médio, R$70,00

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (SPGG)

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul lançou seis editais de concursos públicos, totalizando 656 vagas. As provas serão organizadas pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC). A avaliação será composta por prova objetiva e redação. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 26 de novembro e 27 de dezembro. A taxa é de R$ 211,22. O último dia para efetuar o pagamento do boleto é dia 28 de dezembro.

ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou edital 171 vagas para cargos de nível superior e nível médio. A remuneração é de R$ 3.605,34 para técnicos e 8.089,64 para analistas. A banca Cebraspe é a responsável pela seleção. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 3 e 23 de dezembro, no site da banca organizadora. Para analista ambiental, o valor é de R$ 104,00; para técnico, R$ 72,80.

Ibama

Prefeitura de Goianésia

A prefeitura de Goianésia (GO) anunciou processo seletivo para a Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de preencher 173 vagas imediatas de caráter temporário, além de formação do cadastro reserva. Há vagas para profissional do magistério, profissional de apoio pedagógico; profissional intérprete de Libras e assistente de educação infantil. O salário varia entre R$ 1.284,59 e 2.444,13. A carga horária pode ser de 30 ou 40 horas, a depender do cargo pretendido. As inscrições podem ser feitas nos dias 3, 4 e 5 de janeiro.

Defensoria de Sergipe

As inscrições para o cargo de defensor público do Estado de Sergipe (DPE-SE) ficam abertas até o dia 28 de dezembro. A taxa é de R$250,00. Todas as fases serão realizadas em Aracaju. São seis vagas e remuneração inicial é de R$ 16.761,68. O concurso é organizado pela banca Cebraspe.





