Inscrições para concurso da Defensoria de Sergipe estão abertas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

As inscrições para o cargo de defensor público do Estado de Sergipe (DPE-SE) ficam abertas até o dia 28 de dezembro. A taxa é de R$250,00 e devem ser feitas neste link . Todas as fases serão realizadas em Aracaju. São seis vagas e remuneração inicial é de R$ 16.761,68. O concurso é organizado pela banca Cebraspe