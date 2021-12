Pandemia: Polícia Militar do Piauí suspende provas do concurso para soldados

(foto: Reprodução/PMPI) O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí ( NUCEPE ) divulgou um comunicado, nesta quinta-feira (2/12), informando a suspensão da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Piauí. As provas estavam previstas para domingo (5/12).

A banca enumerou uma série de razões que motivaram a suspensão: aumento do número de inscritos e a necessidade de garantir a segurança e saúde de todos diante do contexto da pandemia, levando em consideração que a nova variante já foi confirmada no Brasil. Levando em consideração esses fatores, haveria emergência de uma reorganização da quantidade de inscritos em cada sala.

Um novo cronograma ainda deverá ser divulgado pela banca.

O concurso

Em setembro, o Núcleo de Concurso e Promoções de Eventos (Nucepe), organizador do concurso público da Polícia Militar do Piauí (PMPI), publicou um termo aditivo com o aumento de vagas e reabertura do certame, que agora oferece 1.000 vagas.

Do número de vagas, 900 são para homens e 100 para mulheres. As oportunidades são para os cargos de soldado e oficial. Os contratados receberão ganhos iniciais de R$ 3.470 a R$ 6.140, respectivamente.

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas: prova escrita objetiva, exame de saúde, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social.