Ibama publica edital de concurso com 568 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

(foto: Divulgação)



O edital do próximo concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) traz 568 vagas para postos de trabalho em todas as unidades da federação com remuneração de até R$ 8,5 mil. A banca escolhida é o Cebraspe , que publicou o documento com informações aos candidatos na noite da última segunda-feira (29/11).





Interessados podem se inscrever a partir da próxima quarta-feira (1º/12) até 20 de dezembro. Estão previstos cinco cargos: analista administrativo; analista ambiental – tema 1: licenciamento ambiental; analista ambiental – tema 2: monitoramento, regulação, controle, fiscalização, biodiversidade e auditoria ambiental; analista ambiental – tema 3: gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; técnico ambiental.

O número de vagas é, por ordem de cargo citado, de: 40, 35, 39, 22 e 432, contando oportunidades para ampla concorrência e reservas. As quatro primeiras funções, de analista, têm como pré-requisito diploma de graduação em uma instituição de ensino superior. Nenhum deles requer formação em uma área específica. Para o cargo de técnico ambiental, a formação exigida é de certificado de conclusão de ensino médio ou médio técnico. Também não é pedida especialização em qualquer área.





Os quatro cargos de analista terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 8.547,64, incluindo gratificação por desempenho e vale alimentação. Para o nível técnico, com a mesma jornada, o piso é de R$ 4.063,34, também contando com os benefícios. Todas as chances de nível superior são para atuar no Distrito Federal.

Já as oportunidades para o cargo de técnico ambiental estão distribuídas conforme as 27 unidades federativas. As taxas de inscrição são de R$ 102 e R$ 70, respectivamente. Os candidatos poderão solicitar isenção da tarifa seguindo os procedimentos indicados pelo edital. O pedido pode ser feito entre 1º e 20 de dezembro, com divulgação do resultado provável no dia 27 do mesmo mês.





Mais informações estão disponíveis no edital que pode ser acessado aqui