Brigada Militar do Rio Grande do Sul lança concurso com 4.000 vagas

(foto: Reprodução/Twitter Brigada Militar) Foi divulgado, nesta quarta-feira (24/11), o edital da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O concurso oferece quatro mil vagas para o cargo de soldado de nível III (carreira de nível médio). O subsídio equivale ao valor de R$ 4.689,23, além de demais vantagens. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, exceto no período em que o candidato estiver no Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM), quando a jornada será de acordo com o Currículo de Ensino e Regimento Interno das Escolas. A banca organizadora é a Fundatec.

Para concorrer às vagas, é preciso ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos até o último dia das inscrições do concurso. Além disso, os candidatos do sexo masculino devem ter, no mínimo, 1,65 m e as candidatos do sexo feminino precisam ter, no mínimo, 1,60 m.

Fases do concurso

O concurso terá quatro fases:

1ª Fase - Exame Intelectual;

2ª Fase - Exame de Saúde;

3ª Fase - Exame de Capacitação Física;

4ª Fase - Exame Psicológico, composto por duas etapas obrigatórias, Testagem Coletiva e Entrevista Individual, não necessariamente nesta ordem

Inscrições