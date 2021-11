Concurso em Pernambuco: universidade divulga edital com 98 vagas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) A Universidade Federal Rural de Pernambuco lançou concurso público com 17 vagas imediatas e 81 destinadas à formação de cadastro reserva. As oportunidades são para nível médio e superior. Alguns cargos exigem experiência profissional prévia. Os salários iniciais podem chegar a R$ 4 mil.

O edital trouxe previsão para os seguintes cargos: assistente em administração; desenhista em artes gráficas; técnico em contabilidade; técnico em tecnologia da informação/desenvolvimento de sistemas; técnico em tecnologia da informação/webdesign; técnico em tecnologia da informação/ sistema de informação; bibliotecário/documentalista; auditor.

As provas

Para todos os cargos, a prova objetiva terá 64 questões de múltipla escolha, com cinco opções. Cada questão valerá 1,5625 pontos, totalizando 100 pontos.

A prova discursiva será a redação de um texto argumentativo-dissertativo e deverá ter o mínimo de 25 linhas e o máximo de 30 linhas. Dos 100 pontos da prova discursiva, 60 são para os aspectos temáticos e de textualidade e 40 para os aspectos linguísticos, totalizando 100 pontos.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Belo Jardim/PE, Recife/PE e Serra Talhada/PE.

Inscrições

A taxa de inscrição será de R$ 150,00 para os cargos pertencentes ao nível de classificação E e de R$ 80,00 para os cargos pertencentes ao de nível de classificação D, conforme disposição do edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site.

Cronograma

Confira as principais datas do cronograma:

- 22 de novembro: publicação do edital

- 22 de novembro a 19 de dezembro: inscrições via internet, no sítio www.progepe.ufrpe.br, com emissão de boleto para pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil

- 20 de novembro: último dia para recolhimento da taxa de inscrição (GRU), exclusivamente nas agências do Banco do Brasil, até 16h.

- 7 de janeiro: apresentação da relação nominal dos candidatos concorrentes às vagas para Pessoas com Deficiência.

- a partir do dia 31 de janeiro: Impressão do Documento de Comprovação de Inscrição - DCI, no sítio www.progepe.ufrpe.br, sob responsabilidade do candidato

- 6 de fevereiro: aplicação das Provas Objetivas e Discursivas, conforme horário e local indicados no DCI. Divulgação dos gabaritos após as provas

- 7 de fevereiro a 8 de fevereiro: recursos quanto ao gabarito das Provas Objetivas, no sítio www.progepe.ufrpe.br

- 24 de fevereiro: divulgação do resultado preliminar das Provas Objetivas, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos e apresentação da Folha de Resposta da Prova Objetiva, no sítio www.progepe.ufrpe.br.

- 20 de abril: divulgação do Resultado Preliminar do concurso, no sítio www.progepe.ufrpe.br

- 29 de abril: divulgação do Resultado Final das provas Discursivas do concurso, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos, no sítio www.progepe.ufrpe.br

- 14 de maio e 15 de maio: realização das Provas Práticas

- 28 de maio: divulgação do resultado final do concurso, juntamente com a divulgação das decisões sobre os recursos

- 31 de maio: homologação do Resultado Final do Concurso