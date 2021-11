TRF-3 informa que provas de concurso para juízes serão remarcadas

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) anunciou que as provas do concurso público para juízes substitutos serão remarcadas. O novo cronograma ainda não foi publicado e será divulgado em breve pelo órgão.





As provas objetivas seletivas seriam aplicadas em 20 de março de 2022 e as escritas em 27, 28 e 29 de maio. "A Comissão Examinadora segue empenhada em assegurar a realização do concurso com a maior brevidade possível, atendidas as condições que garantam a lisura do certame, a segurança e o conforto dos candidatos participantes de sua organização", publicou o Tribunal. O motivo da alteração não foi informado.





Inscrições abertas

O período de inscrições do concurso, que reserva 106 vagas para a carreira de juiz, continua aberto até 23 de novembro pelo site do Tribunal. Os profissionais serão lotados em São Paulo e Mato Grosso do Sul e receberão salário de R$ 32.004,65.





Para concorrer, é necessário ensino superior completo em direito e experiência de no mínimo três anos com atividades jurídicas.





