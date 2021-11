Marinha homologa resultado de concurso para a Escola Naval

(foto: Marinha) A Marinha homologou, nesta sexta-feira (19/11), o resultado final do concurso público de admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2021. A lista conta com 20 aprovados titulares e 17 reservas. Confira





Foram abertas 20 oportunidades, sendo 12 para mulheres e oito para homens. Para participar, foi exigido ensino médio completo, além de altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e idade entre 18 e 23 anos.





O curso de formação

O curso é totalmente gratuito e em regime de internato. Durante esse curso, o aspirante receberá remuneração de R$ 1.574,12, além de serem proporcionados ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. A sede da Escola Naval fica na Av. Alm. Silvio de Noronha, s/nº - Castelo, Rio de Janeiro - RJ.





O Ciclo Escolar, realizado pelo aluno na graduação de Aspirante, terá a duração de quatro anos letivos, para todos os cursos. Cada ano letivo compreenderá um Período de Verão e um Período Acadêmico:





Período de Verão: durante este período serão realizados, respectivamente, o Estágio de Adaptação para os Aspirantes do 1º ano, o Estágio de Sobrevivência no Mar, o Estágio de Sobrevivência na Selva e outros para os Aspirantes do 2º ano e Viagens de Instrução para os Aspirantes do 3º ano.





Ao início do 3º ano letivo, após o Estágio de Verão, o Aspirante fará a opção de Corpo e de Habilitação dentro do Corpo, de acordo com sua ordem de classificação obtida no 2º ano letivo. Os seguintes Cursos de Graduação e habilitações serão oferecidos pela EN:

I) Corpo da Armada - Habilitações:

- Mecânica;

- Eletrônica; ou

- Sistemas de Armas.

II) Corpo de Fuzileiros Navais - Habilitações:

- Mecânica;

- Eletrônica; ou

- Sistemas de Armas.

III) Corpo de Intendentes da Marinha

-Habilitação em Administração.





Após

Depois do curso, o Guarda-Marinha é nomeado Segundo-Tenente. As remunerações atuais são as seguintes:





Guarda-Marinha: R$9.948,40, sendo R$7.315 de soldo, adicional militar de R$1.389,85, adicional habilitação de R$877 e adicional disponibilidade de R$365,75.





Segundo-Tenente: R$10.935,40, sendo R$7.490 de soldo, adicional militar de R$1.423,10, adicional habilitação de R$1.647,80 e adicional disponibilidade de R$377,50.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes