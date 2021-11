Ministério da Justiça prorroga inscrições de seleção com 66 vagas

Conforme publicado pelo Cebraspe, as inscrições do processo seletivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública foram prorrogadas até dia 26 de novembro. A seleção abre 66 vagas imediatas para profissionais de nível superior temporários.





As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 76 para todas as áreas e pode ser paga até 14 de dezembro. As provas, que inicialmente seriam aplicadas em dezembro, passaram para 9 de janeiro de 2022.





Das vagas, 57 são para técnicos especializados em gestão de ativos e parcerias, seis para técnicos especializados em pesquisa e análise de dados e três em formação e capacitação. O edital oferece ganho de R$ 6.130, para jornada de 40 horas semanais.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes