Cebraspe informa que concursos da PCDF serão retomados em 'data oportuna'

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) comunicou, nesta quinta-feira (18/11), a retomada do concurso público para os cargos de escrivão agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). De acordo com a banca organizadora, "o edital com as próximas atividades do concurso será divulgado em data oportuna".