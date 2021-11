Marinha: Comando Naval abre seleção com 198 vagas

(foto: Marinha) O Comando do 1° Distrito Naval (Com1DN) da Marinha, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, contrata profissionais para prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) no quadro de oficiais temporários. A seleção abre 198 vagas para o nível superior.





As vagas são para as áreas de saúde, apoio à saúde, técnica, técnica-magistério e engenharia. Além de graduação na área designada, os voluntários deverão ter mais de 18 e menos de 41 anos de idade.





Estarão abertas as inscrições no período de 23 de novembro a 5 de dezembro. As inscrições serão realizadas, unicamente via internet, no site do Com1DN . O valor da taxa de inscrição é de R$ 140 e o candidato terá até 6 de dezembro para efetuar o pagamento.





O processo seletivo é constituído por prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.





A prova objetiva será a primeira etapa avaliativa, prevista para 20 de fevereiro de 2022. O exame terá a duração de três horas e contará com questões sobre língua portuguesa, formação militar-naval, relações humanas e liderança e história naval. O caráter será eliminatório e classificatório.





O curso será composto por estágio de adaptação, com duração de 11 meses, realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes