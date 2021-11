Concurso da prefeitura de Iporá GO é suspenso

(foto: Caio Gomez/CB/D.A Press) Nesta terça-feira (16/11), foi publicado no Diário Oficial da União a suspensão temporária do concurso da prefeitura de Iporá (GO). Com a suspensão, as inscrições, que estavam previstas para serem realizadas entre os dias 20 de janeiro e 10 de dezembro, não serão realizadas mais nesse período.

De acordo com a publicação, “assim que atendidas as diligências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), será publicada a rerratificação do edital de concurso”. Nessa atualização, os candidatos terão acesso às novas datas e demais retificações indicadas pelo TCM-GO.

O concurso

Organizado pela empresa Omni Concursos, o certame oferece 206 vagas efetivas, além de formação de cadastro reserva, para diversas especialidades. O salário varia entre 1.275,46 e 14.206,03. Há vagas para nível fundamental, médio e superior. Leia o edital completo aqui