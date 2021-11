Secretaria de Saúde do DF convoca agentes para apresentação de documentos

(foto: Daniel Ferreira/CB/D.A Press) Foi publicada nesta terça-feira (16/11) a convocação dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de vigilância ambiental (AVA). Os convocados foram aprovados em processo seletivo simplificado com objetivo de realizar uma contratação temporária. A seleção foi organizada pela banca IBFC

Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital no dia 19 de novembro, no horário de 09h às 12h e 13hs às 16h. A apresentação será feita no auditório da Secretaria de Estado de Saúde. O candidato que não comparecer será excluído do certame. A contratação do candidato fica condicionada à apresentação e entrega das documentações necessárias, disponíveis neste link

Atribuições

De acordo com o documento, caberá ao agente comunitário desenvolver e/ou executar, sob supervisão e orientação, atividades auxiliares em ações de educação e saúde, dentro da atenção básica com ênfase na prevenção de doenças na promoção da saúde; realizar mapeamento de território; cadastrar as famílias e manter o cadastro atualizado, identificar áreas de riscos e, indivíduos e famílias em situação de risco; e participar de programas de treinamento da área de atuação.

Já o agente de vigilância ambiental terá o papel de executar atividades de natureza operacional, voltadas para a visitação residencial e ações de campo, em áreas urbanas, sob supervisão e orientação da Secretaria de Saúde/DF, em operações específicas da saúde ambiental (DIVAL – Diretoria de Vigilância Ambiental), realizando correções, educação em saúde, pesquisa aplicada e avaliação de risco entomológico e epidemiológico.