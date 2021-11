Corpo de Bombeiro do DF convoca candidatos para entrega de documentos

(foto: Walder Galvao/CB/D.A Press) Corpo de Bombeiro do DF tornou pública, nesta terça-feira (16/11), a convocação para matrícula no curso de formação de praças. Essa é a décima nona chamada feita pela corporação.

Os candidatos convocados para apresentação deverão se apresentar das 16h às 18h do dia 22 de novembro, no Auditório, localizado no Bloco A da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”. É obrigatório o uso de máscara. A não utilização de máscara pelo candidato acarretará o não recebimento da documentação a ser entregue.

Curso de formação

O curso de formação será realizado em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva. A duração é de 1.600 horas aulas. Algumas disciplinas poderão ser desenvolvidas por meio do ensino à distância.

Durante a realização do curso de formação, o aluno (soldado de 2ª Classe) receberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.