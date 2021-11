iFood cria programa para pessoas negras e abre 300 vagas exclusivas

Plataforma abre programa voltado para inclusão (foto: iFood/Divulgação)

Alinhado com o propósito de alimentar o futuro do mundo e de promover mudanças que impactem positivamente a sociedade, o iFood anuncia um programa de recrutamento específico para pessoas negras e a abertura de 300 vagas exclusivas. As inscrições já estão abertas.



A iniciativa, intitulada iFood Inclui Pessoas Negras, terá oportunidades para diversos cargos e áreas de atuação. O programa de atração faz parte do pilar de diversidade e inclusão da companhia, e complementa as diversas iniciativas produzidas pela empresa ao longo do ano.

O iFood Inclui Pessoas Negras busca contribuir com a reparação de dívidas históricas, incentivando a inclusão profissional, já que hoje 56% da população no Brasil é negra, segundo dados do IBGE.

As vagas estão divididas em áres, com foco em tecnologia. O programa terá duração de 4 meses, de novembro de 2021 a março de 2022. As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de novembro.

Os primeiros contatos do processo seletivo do programa acontecem entre dezembro e janeiro e as contratações passam a ocorrer nos meses seguintes. Mas as pessoas candidatas têm chance de participar do programa até março do ano que vem, período em que acontece o último processo, com início entre abril e maio de 2022.

O método de contratação do programa aumenta as chances de as pessoas candidatas entrarem no iFood, pois, caso não passem na primeira vaga inscrita, o currículo irá permanecer na base de dados e será considerado para outras oportunidades que tiverem match com o perfil.

Para saber maiores detalhes sobre as oportunidades e inscrições, acesse o site .

A plataforma já vem trabalhando nessa frente com diferentes iniciativas dentro e fora da empresa, por exemplo, com o lançamento em maio deste ano do compromisso público de diversidade e inclusão, além de apoiar outros projetos que aumentam a representatividade em processos seletivos e contratações, bem como fomenta a capacitação profissional, como o Potências Negras, Mentoria para Pessoas Negras e o Agora é que são Elas - programa de aceleração de carreiras femininas.

"Assumimos o compromisso público de sermos agentes de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão e combatam uma sociedade desigual. Abraçar 300 brasileiros negros e negras que estão no mercado sonhando com a oportunidade de alimentar o futuro do mundo, representa muito para nós e faz parte desse movimento de inclusão que queremos promover cada vez mais", afirma Gustavo Vitti, Vice-Presidente de Pessoas e Sustentabilidade do iFood.

O programa, que também foca em interseccionalidades, foi elaborado pelo time de diversidade e inclusão do iFood, contando com a consultoria da Cia de Talentos e o incentivo do Pólen Orgulho Negro, grupo de afinidade de pessoas negras do iFood, criado em 2017, movido pelo propósito de aumentar a diversidade internamente, além de criar ambientes mais seguro para grupos que historicamente sofrem com a desigualdade.



"Trabalhamos muito para que ações como iFood Inclui Pessoas Negras pudessem ser desenhadas e colocadas em prática da maneira correta, tendo como principal objetivo promover uma inclusão acolhedora e que valorize cada novo FoodLover", afirma Viviane Santos, líder do Pólen Orgulho Negro, grupo de afinidade de Raça e Etnia no iFood.

Em maio de 2021, o iFood anunciou a meta de ter 50% de mulheres na liderança, 30% de pessoas negras na liderança, 35% de mulheres na alta liderança e 40% de pessoas negras no iFood.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.