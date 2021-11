PGE-RO publica concurso para procurador com mais de 30 vagas

(foto: PGERO/Divulgação) A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE-RO) oferece 35 vagas efetivas de procurador no novo concurso público aberto. Das oportunidades, cinco são imediatas e 30 são para formação de cadastro reserva.





Para participar, o candidato deve ter bacharelado em direito, registro na OAB e experiência de no mínimo dois anos com atividades jurídicas. Os servidores aprovados terão ganhos iniciais de R$ 24.166,51 para jornada semanal de 40 horas. Os procuradores serão lotados de acordo com a necessidade da PGE.





Inscrições dia 18

As inscrições serão abertas em 18 de novembro, pelo site do Cebraspe . O prazo será encerrado em 10 de dezembro, às 18h.





A taxa de participação custa R$ 185,05 e pode ser paga até 3 de janeiro de 2022. Candidatos inscritos no CadÚnico e de baixa renda podem solicitar isenção do valor pelo site da banca durante todo o período de inscrições.





Seis fases

A primeira fase da seleção, prova escrita preambular, está prevista para 6 de fevereiro de 2022. O exame conterá 100 questões sobre conhecimentos gerais e especialidades do direito.





Os candidatos passarão, também, por provas escritas discursivas (questões e parecer), provas escritas discursivas (questões e peça jurídica), prova oral, entrevista e exame psicotécnico e avaliação de títulos.





Atribuições

Segundo o edital, cabe aos procuradores representar judicial e extrajudicialmente e emitir pareceres sobre matéria de interesse do estado de Rondônia; liderar e organizar a equipe do seu gabinete, quando existente; prestar assistência técnica e administrativa ao Procurador-Geral do Estado; auxiliar o Procurador-Geral do Estado na supervisão, administração e coordenação das atividades do órgão; e exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe forem conferidas pelo Procurador-Geral do Estado.