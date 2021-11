Promotoria de Justiça Militar divulga resultado de provas objetivas

(foto: MPM/Divulgação) A Promotoria da Justiça Militar divulgou, nesta quinta-feira (11/11) , o resultado da prova objetiva do 12º Concurso Público para Promotor de Justiça Militar - 12º CPJM. Os candidatos que fizeram a prova podem acessar a nota e a folha de respostas neste link





O período para interposição de recurso vai do dia 12 de novembro ao dia 16 de novembro. O recurso deve ser interposto na página do candidato , no ícone “recurso prova objetiva” e, depois, “novo recurso.





O resultado da apreciação dos recursos interpostos da prova objetiva será publicado no dia 10 de fevereiro, no Diário Oficial da União e na página do concurso na internet.

O concurso

Os ganhos da carreira são de R$ 33.689,11. As oportunidades são para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ.

Puderam participar do certame pessoas formadas em direito, com, no mínimo, três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharelado.

O certame é composto por cinco fases: prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas escritas subjetivas, uma para cada grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; uma prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.